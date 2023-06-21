Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesinde bir kişinin kaçak yollardan temin edilen bandrolsüz ve hologramsız tütün mamullerini satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince şüpheliye ait araçta yaptığı aramada 150 bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara, 35 kaçak puro ile 10 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.