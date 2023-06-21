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Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Tarla Günü" etkinliği yapıldı

AA

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Tarla Günü" etkinliği yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, enstitü tarafından yürütülen araştırma çalışmaları sonucunda geliştirilen yeni çeşit ve teknolojiler üreticilere tanıtıldı.

Enstitü Müdürü Sabri Çakır, programda yaptığı konuşmada, enstitünün en önemli çalışma konularından birinin bölge koşullarına elverişli, hastalık ve zararlılara genetik olarak toleranslı, yüksek verimlilik kapasitesine sahip, makineli tarıma uygun yeni çeşitler geliştirmek ve bunlarla ilgili araştırmalar yürütmek olduğunu söyledi.

Tesislerde 98 yılda 177 çeşidin geliştirildiğini, bunların elit ve orijinal kademede tohumluklarını yaklaşık 150 firma için üretimlerini yaptıklarını aktaran Çakır, "Amacımız sadece çeşit geliştirmek değil aynı zamanda geliştirilen çeşidin sahip olduğu yüksek verim kapasitesini sağlayabilmesi için bununla ilgili olarak yetiştirme tekniği çalışmaları aynı zamanda toprağı, suyu muhafaza etmek ve bunu en etkili bir şekilde kullanmakla ilgili de denemelerimiz ve araştırmalarımız yürütülmektedir." dedi.

Çakır, 5 ilde tarım ve orman müdürlükleriyle toprak laboratuvarlarının denetimini birlikte yürüttüklerini anlattı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile 6'ncı projeyi tamamladıklarını bildiren Çakır, yerel çeşitlerin değerlendirilmesi, muhafazası, depolanması ve değerlerin aktarılması alanındaki tesisi bu törenle hizmete sunacaklarını dile getirdi.

BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak da enstitüdeki çalışmalarla milli değerlere ve çeşitlere sahip çıkılmasının ülkeye yapılan en önemli hizmetlerden biri olduğunu belirtti.

Açılışı yapılacak tesisin, 2021 Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 1 milyon 367 bin lira bütçeli bir yatırım olduğunu kaydeden Durak, şöyle konuştu:

"Ajansımızın kuruluşundan bu yana Eskişehir'de 135 projeye toplam 269 milyon 873 bin liralık kaynak aktardık. Ayrıyeten kırsal kalkınma bizim öncelik verdiğimiz anlardan biri. Bölgemizde yürüttüğümüz çalışmalarda da Eskişehir'de 34 kırsal kalkınma projesine 75 milyon lira bir kaynak aktarımı gerçekleştirdik. Bu enstitünün bölgemizin çiftçisine çok önemli katma değer oluşturduğunu, çiftçimizi kuvvetlendirdiğini ve dolayısıyla da bölgenin kalkınmasında çok önemli rol aldığını biliyoruz. Bu açıdan bu projenin bir paydaşı olmaktan ve destek vermekten son derece gurur duyuyoruz."

Tesisin açılışı ve tarlada çeşitlerin tanıtımının yapıldığı etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile diğer ilgililer katıldı.

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