Eskişehir'de "Engelsiz Akademi"yi bitiren özel gereksinimliler mezuniyetlerini kutladı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kazım Tezişçi Gündüz Bakım ve Aile Danışma Merkezi Engelsiz Akademi Biriminde eğitimlerini tamamlayanlar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki törende, mezunlar şiir okudu, müzik dinletisi sundu. Ayrıca kurslarda yapılan resim ve el işi ürünler sergilendi.

Eskişehir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mevlüt Yılmaz, yaptığı konuşmada, akademinin 2021 yılında 3 atölyeyle faaliyete geçtiğini söyledi.

Talep doğrultusunda atölye sayısını 2022'de 6'ya, bu yıl ise 11'e çıkardıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Engelsiz Akademi, özel gereksinimli bireylerimize hizmet veren bir okula dönüştü. Bu okul, yetişkin eğitim ve rehabilitasyonunda, kendi programıyla alanında ilk olma özelliğini taşıyan bir okul. Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, okulumuza 16 özel eğitim ve meslek öğretmeniyle destekte bulundu. Engelsiz Akademi, kendi kadromuzdaki arkadaşlarımızla ortaya güzel insan manzaralarının çıktığı bir kuruma dönüştü."

Akademiyi bitiren 68 öğrenciye sertifika ve hediyelerinin verilmesiyle sona eren programa, Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım ile Şube Müdürü Ahmet Gürbüz de katıldı.



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