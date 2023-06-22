Eskişehir'de silah kaçakçılığı ve ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silah kaçakçılığı ve ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde kaçak üretilen silah bulundurduğu tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle atölyeye çevrildiği belirlenen ikamette yapılan aramalarda, 8 tabanca, 1 av tüfeği, 13 sürgü, 31 şarjör, 9 namlu, 17 silah gövdesi, 68 fişek, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene ve muhtelif parçalar ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "silah kaçakçılığı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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