AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın'dan ESKİ'ye eleştiri

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğüne (ESKİ) yönelik eleştirilerde bulundu.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır Tepebaşı ilçesinde her yağmurda altyapı eksikliği nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiğini belirtti.

"Baksan'da, Sakintepe'de ve daha birçok noktada bu yüzyılda vatandaşlar kanalizasyon için çukur kazmak zorunda kalıyorsa, yağmur suyu mazgalları ile ilgili hiçbir çalışma yokken var olan birkaç mazgalın temizliğini bile yapamıyorsa bu ESKİ’nin işi ne?" sorusunu yönelten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"ESKİ, Büyükşehir Belediyesine, oradan da belediye şirketlerine para, sermaye aktarmak dışında ne işe yarar? ESKİ'nin Tepebaşı Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürünün villasına özel su pompası kurdurduğuna dair bunca haber çıktı. Konu ile ilgili bir açıklama gördük mü? 'Susalım unutulsun, sonra yine engelleniyoruz der işi kurtarırız' siyaseti artık bitmiştir. 'Yıllardır hükümetten gerekli desteği alamıyoruz' sözlerini Meclis'te merkezi idareden gelen ödenek rakamlarını net şekilde ifade ettiğimiz günden itibaren artık duymuyoruz. Bunun yerine başka bahaneler de üretemediler. Bu sebeple asli görevleri yerine başka işlerle meşgul olmalarının sebebini örtmek için susmaktan başka çözüm yolu bulamıyorlar. Halbuki siyasetin sorumluluğu çok nettir: Araştırır ve gereğini yaparsınız. Eskişehir bunu hak etmiyor. Her yağmurda aynı manzarayı görmek istemiyoruz. Baksan gölünde yüzmek istemiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.