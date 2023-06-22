Eskişehir Ticaret Odası yöneticileri Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan'ı TBMM'de ziyaret etti

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan'a, mazbatalarını almalarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tebrik ziyaretleri sürüyor.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler ve Yönetim Kurulu üyelerini TBMM'de ağırlayan Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Milletvekilleri, konuklarıyla Eskişehir'in üretim, yatırım, istihdam gibi öncelikli sorunları ile ilgili sundukları projelere ilişkin istişarelerde bulundu.



Dönmez ve Gürcan, Eskişehir için yapılması gerekenleri yakından takip edeceklerini belirtti.



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