Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöneticilerini TBMM'de ağırladı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaretler sürüyor.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen ve yönetim kurulu üyelerini TBMM'de ağırlayan AK Parti'li Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Esnafın ihtiyaç ve taleplerine dair çözüm odaklı geçen sohbette, bu konularla ilgili gerekli istişarenin yapıldığı belirtildi.

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