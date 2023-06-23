Eskişehir'de yargı mensuplarından depremzedelere 436 bin lira yardım

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Adalet Bakanlığı çalışanları tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan yardım kampanyasında toplanan para, Vali Erol Ayyıldız'a teslim edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eskişehir Adliyesi'ne görevli 184 yargı mensubu ve çalışanının mart, nisan, mayıs ve haziran maaşlarından yüzde 1, yüzde 2 ve yüzde 5 kesinti yapılması suretiyle depremzedelere maddi yardımda bulunmak amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Bürosuna müracaat edildği, toplam 436 bin lira bağışlandığı duyuruldu.

Açıklamada, bağışların Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere Vali Ayyıldız'a teslim edildiği belirtildi.

Ayrıca, açıklamada görüşlerine yer verilen Başsavcı Yeldan, yargı teşkilatı olarak deprem bölgesine yaptıkları yardımları kesintisiz bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

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