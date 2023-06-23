Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de inşaatı süren fabrika sahasından 150 bin lira değerinde malzeme çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, İmişehir Mahallesi'ndeki yapımı süren fabrika sahasından 150 bin lira değerinde inşaat malzemesinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi ile hırsızlık malları satın aldığı belirlenen bir kişiyi düzenlenen operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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