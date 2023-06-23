AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan "Halk Günü" uygulaması başlattı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, "Halk Günü" uygulamasını hayata geçirerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Gürcan, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen uygulama kapsamında vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve sorunlarını dinliyor.

Milletvekili Gürcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM'de düzenlenen yemin töreninin ardından Eskişehir milletvekilliği görevinin başladığını söyledi.

Milletvekillerinin birinci görevinin yasama olduğunu kaydeden Gürcan, "O da Ankara'da salı, çarşamba, perşembe günleri genel kurulumuz oluyor. Yasalarımız olacak, kanunlarımız olacak. Milletimizi temsilen komisyonlarımız olacak. Ben aynı zamanda Milli Eğitim Komisyonu üyesiyim, ona seçildim. Tabii Eskişehir milletvekili olarak ben kendimi memur vekil ilan ettim. Ben bürokrasiden geldiğim için aldığım görevi bir ofis sorumluluğunda yürütürüm. Bugün özel bir gün değil. Ben Eskişehir'deki ofisimde göreve başladım." dedi.

Haftanın bazı günlerinde Eskişehir'de bulunacağını ve Kurban Bayramı'nda kentte programlarının olacağını belirten Gürcan, şöyle konuştu:



"Sabah mesaiyle başlayacağız. Burada milletvekili sorumluluğum şu; milletin sorunları neyse onları takip etmek, bunları gerekiyorsa Ankara'ya taşımak. Burada çözebileceğimiz sorunlar varsa onları çözmek. En azından dinlemek ve dinlediğimiz şeyleri, çözebileceklerimizi bizzat çözmek. Çözemediklerimizin de çözüm yollarını araştırmak. Gerekirse çalıştaylar yapmak, bu konuda kurumsal işbirlikleri yapmak. Çünkü ben milletvekilyiği görevini şöyle görüyorum; milletin vekilisiniz yani herhangi bir icranın temsilcisi değilim. Milletin temsilcisiyim. Dolayısıyla milletimin yaşadığı sorunları gerekli yerlere taşımak benim görevim. Bir köprü görevi diye düşünüyorum."

Gürcan, çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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