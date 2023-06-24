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Eskişehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

AA

Eskişehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir-Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde aynı yönde giden araçlar birbirleriyle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

9 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 5 kişi, Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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