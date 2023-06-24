Eskişehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir-Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde aynı yönde giden araçlar birbirleriyle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

9 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 5 kişi, Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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