Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 34 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, bazı suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 bin 458 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, bazı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 kişi yakalandı.



Ayrıca, 6 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenerek haklarında işlem başlatıldı.

Uygulama kapsamında üst aramalarında bir tabanca ve bu silaha ait 22 fişek ele geçirildi.

Öte yandan uygulamada, 90 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 5 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 1324 araç kontrol edilirken, 290 sürücüye toplam 521 bin 269 lira idari ceza uygulandı.

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