Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil, araç lastiği, kombi ve inşaat malzemeleri hırsızlıklarına ilişkin güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.



Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler tarafından gözaltına alınan zanlılar K.S, E.C, B.A. ve Ö.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu kişilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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