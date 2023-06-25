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AK Parti'li Dönmez'den Milli Eğitim ile Müftülük arasındaki protokolle ilgili açıklama:

AA

AK Parti'li Dönmez'den Milli Eğitim ile Müftülük arasındaki protokolle ilgili açıklama:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında eğitimde işbirliği protokolünün ilk olarak 2018'de imzalandığını, bu sene revize edilerek süresinin uzatıldığını bildirdi.

Milletvekili Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün farklı devlet kurumları ile dayanağı kanun olan işbirliği protokolleri imzaladığını, İl Müftülüğü ile yapılan protokolün bir maddesinde, Müftülüğe değerler eğitimine ilişkin okullarla işbirliği yapma sorumluluğu yüklendiğini belirtti.

Dönmez, buna göre, uygun görülmesi halinde il müftüsü, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, gençlik ve bağımlılıkla mücadele koordinatörleri ve yardımcıları, ilahiyat fakültesi ya da lisans mezunu din görevlileri, uzmanlar, danışmanların okullarda yapılan değerler eğitimine işbirliği yaparak sadece katkı sunacağını aktardı.

İl Müftülüğü ile yapılan protokolün sadece Eskişehir'e özgü olmadığını, tüm illerde protokol yapıldığını ve aynı şekilde müftülüklerin destek sorumluluğu aldığını kaydeden Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulama 2018 yılından bu yana devam etmektedir. Seçimden önce bu uygulamaya itiraz etmeyenler ne oldu da bu uygulamaya itiraz ediyor, bunu da hemşehrilerimizin takdirlerine bırakıyoruz. İçeriğini bilmedikleri, sormadıkları, araştırma gereği duymadıkları bir protokole ilişkin yorumlar yapanların, dava açacağını belirtenlerin neden korktukları belli olmadığı halde bir de hemşehrilerimizi korkutanların kendi değer yargılarını, analitik düşünme becerilerini ve Anayasa'mızın laiklik ilkesinden ne anladıklarını sorgulamaları gerekmektedir. Okulda ya da sınıfta ders verme yetkisi müftülüğe aktarılmadığı gibi okullara imam gönderilmiş de değildir. Bu şekilde çıkan haberlerin içeriği de doğru değildir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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