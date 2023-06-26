AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Kurban Bayramı mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, Kurban Bayramı'nın milli ve manevi değerlere sahip çıkarak hoşgörü ve sevgiyi hayata hakim kılmanın önemini hatırlattığını belirtti.

Herkesi bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturduğu için Allah'a hamdettiğini kaydeden Dönmez, "Milletçe birlik, dirlik ve esenlik içinde nice bayramlara hep birlikte kavuşmayı diliyorum. Adalet, sevgi ve dayanışmanın en yüksek düzeyde idrak edildiği anlamlı günlerde tüm zorlukların ve sıkıntıların dayanışmayla aşılacağına olan inancımı vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Dönmez, ülke ve millet olarak çok güçlü bir tarihe ve çok köklü bir medeniyete sahip olduklarını ve Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün ortaya çıkardığı güven, istikrar, huzur, umut ikliminde hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüklerini ifade etti.

Gelecek dönemin Eskişehir'in de şahlanış dönemi olacağını ve değerlere sahip çıkarak her adımda güvenle ilerleyeceklerini vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:



"Eskişehir'imiz için üzerine düştüğümüz en önemli konu birlik ve beraberliğimiz olacak. Birlik ve dirlik içerisinde, paylaşarak çoğalacağız. Şehrimizin hak ettiği hizmeti alması için biz de şehrimize hizmetkar olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nı idrak ederken ülkemizin, şehrimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."

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