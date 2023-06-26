AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Kurban Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Kurban Bayramı mesajı

AA

AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Kurban Bayramı mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, Kurban Bayramı'nın milli ve manevi değerlere sahip çıkarak hoşgörü ve sevgiyi hayata hakim kılmanın önemini hatırlattığını belirtti.

Herkesi bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturduğu için Allah'a hamdettiğini kaydeden Dönmez, "Milletçe birlik, dirlik ve esenlik içinde nice bayramlara hep birlikte kavuşmayı diliyorum. Adalet, sevgi ve dayanışmanın en yüksek düzeyde idrak edildiği anlamlı günlerde tüm zorlukların ve sıkıntıların dayanışmayla aşılacağına olan inancımı vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Dönmez, ülke ve millet olarak çok güçlü bir tarihe ve çok köklü bir medeniyete sahip olduklarını ve Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün ortaya çıkardığı güven, istikrar, huzur, umut ikliminde hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüklerini ifade etti.

Gelecek dönemin Eskişehir'in de şahlanış dönemi olacağını ve değerlere sahip çıkarak her adımda güvenle ilerleyeceklerini vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eskişehir'imiz için üzerine düştüğümüz en önemli konu birlik ve beraberliğimiz olacak. Birlik ve dirlik içerisinde, paylaşarak çoğalacağız. Şehrimizin hak ettiği hizmeti alması için biz de şehrimize hizmetkar olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nı idrak ederken ülkemizin, şehrimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirsporlu Onur Arı, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu
YEREL HABERLER Eskişehirsporlu Onur Arı, Atakaş Hatayspor'a transfer ...
Sokaktan mazgal hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Sokaktan mazgal hırsızlığı kamerada
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın'dan Tepebaşı Belediyesine otopark eleştirisi
YEREL HABERLER AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın'dan ...
Eskişehir´de izinsiz kazıya suçüstü; 8 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de izinsiz kazıya suçüstü; 8 gözaltı
Eskişehir'de çalıntı sepetli motosikletle mazgal hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Eskişehir'de çalıntı sepetli motosikletle mazgal ...
Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonlarında 8 şüpheli ...
AK Parti'li Dönmez'den Milli Eğitim ile Müftülük arasındaki protokolle ilgili açıklama:
YEREL HABERLER AK Parti'li Dönmez'den Milli Eğitim ile Müftülük ...
Sulama göletine düşen Levent, boğuldu
YEREL HABERLER Sulama göletine düşen Levent, boğuldu
Eskişehir'de sulama göletine düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de sulama göletine düşen çocuk öldü
Pazar alışverişinden dönerken hafif ticari araç çarptı, öldü
YEREL HABERLER Pazar alışverişinden dönerken hafif ticari araç ...
Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı 72 yaşındaki kişi öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı 72 ...
Oğlu lösemiyi yenen anne başka hastaların mücadelesine de destek oluyor
YEREL HABERLER Oğlu lösemiyi yenen anne başka hastaların ...
İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, trafik denetimine katıldı
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, trafik denetimine ...
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 ...
Eskişehir´de 9 araçlı zincirleme kaza; 5 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir´de 9 araçlı zincirleme kaza; 5 yaralı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 ...
Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 34 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 34 şüpheli ...
Eskişehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.