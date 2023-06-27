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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de kurbanlık satış noktaları denetlendi

AA

Eskişehir'de kurbanlık satış noktaları denetlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki geçici kurban satış noktalarında denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, 95 kişilik ekiple kurbanlık denetimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Vatandaşların güvenle kurbanlarını seçerek kesmeleri ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini sağlamak için denetimlerinin aralıksız devam ettiğini aktaran Gümüş, şu bilgileri verdi:

"Bütün ilçelerimizde eş zamanlı olarak veteriner hekimlerimizce Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrol ve denetimler düzenli olarak yapılmakta ve bayram sonuna kadar bu kontrol ve denetimlerimiz devam edecektir. Ekiplerimiz, kurban satış ve kesim noktalarında kurbanlık hayvan satıcıları ile görüşerek hayvanları genel görünüş, sağlık, kulak küpesi numaralarının kaydı açısından kontrol etmekte, hayvanların kurbanlık hayvan kriterlerini taşıyıp taşımadıkları konusunda değerlendirmektedir."

Vatandaşların hem kendi sağlıkları açısından hem de görüntü ve çevre kirliliği oluşturmadan dini vecibelerini yerine getirebilmeleri bakımından kurbanlarını hijyen kuralları çerçevesinde kesmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:

"Belirlenen bu kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrol ve denetimler veteriner hekimlerimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Veteriner hekimlerimiz bu denetimlerde özellikle bulaşıcı, salgın, ihbarı mecburi hastalık yönünden kontrolleri titizlikle yapmaktadır. Kurbanlık hayvanlar, geçici kurban satış yerlerine getirilirken il dışından getiriliyorsa ise veteriner sağlık raporu, il içinden getiriliyorsa büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesinin bulunması zorunludur. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların kulak küpelerinin kulağında takılı olması gerekmektedir."

Gümüş, vatandaşların alacakları hayvanlarla ilgili tüm bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Cebimde" uygulamasını cep telefonlarına yükleyerek kulak küpe numarasından sorgulayıp öğrenebileceğini belirtti.

Ayrıca Gümüş, "Vatandaşlarımız bayram öncesinde, süresince ve sonrasında gördükleri her türlü olumsuzlukları Alo 174 veya İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bildirebilirler. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sorunsuz yerine getirmelerini sağlamak üzere Kurban Bayramı süresince görevli nöbetçi ekiplerimiz kontrol ve denetimlere devam edecek." ifadesini kullandı.

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