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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Ayyıldız'dan veda mesajı

AA

Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Ayyıldız'dan veda mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, veda mesajı yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmasının yanında Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı, kuruluşun şehri Eskişehir'e yaklaşık üç yıl boyunca hizmet etmenin gururunu ve onurunu yaşadığını belirtti.

Görev süresince vatandaşlarla birebir görüşerek şehrin gelişim dinamiklerine uygun projelere imza attıklarını ifade eden Ayyıldız, "Başarılı her çalışma birlik ve beraberliğimizin bir ürünüdür. Bu çalışmalarda bana yardımcı olan tüm mesai arkadaşlarıma, milletvekillerimize, askeri erkana, kıymetli meslektaşlarım vali yardımcıları ve kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, değerli yargı mensuplarımıza, üniversitemizin kıymetli mensuplarına, il müdürlüklerimize, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, muhtarlarımıza, siyasetçilerimize, iş adamlarımıza, ulusal ve yerel basın mensuplarımıza ve özellikle değerli Eskişehirli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Gönlünde müstesna bir yer edinen Eskişehir Valiliğinden bir Eskişehirli olarak ayrıldığını vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürü ve Erol Ayyıldız olarak vatanımıza en güzel şekilde hizmet etmenin azim ve kararlılığıyla gönlümüz her zaman sizlerin ve aziz milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir. 'Halka hizmet Hakka hizmettir' düsturuyla çıktığımız bu yolda Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz. İçinde bulunduğumuz mübarek günler vesilesiyle de kulluğun, şükrün ve paylaşmanın bir ifadesi olan Kurban Bayramınızı en içten duygularla tebrik ediyor, helallik diliyorum. Selam, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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