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AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, bayramda hastanede yatan hastaları ziyaret etti

AA

AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, bayramda hastanede yatan hastaları ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.

Başhekim Mustafa Karagülle ve hastane personeli tarafından karşılanan Gürcan, hastanede yapılan çalışmalarla ilgili Karagülle'den bilgi aldı. Servislerde yatan hastalarla bir araya gelen Gürcan, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, bayramlarını tebrik etti.

Hastaların durumları hakkında bilgi alan Gürcan, hasta yakınlarıyla da sohbet etti. Gürcan daha sonra Acil Servis'e başvuran vatandaşlarla bir süre görüştü ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Gürcan, ziyaretinin ardından AA muhabirine, Eskişehirli vatandaşların bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Bayramların birlik ve beraberlik anlamı taşıdığını kaydeden Gürcan, "Beraberliği bir şekilde de olsa bozulmuş ya da ayrılmış hastalarımızı ve yakınlarını ziyaret ettik. Çünkü bir mecburiyetten buradalar. Bir sorunları olduğu için buradalar. Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına ziyarette bulundum. Yine böyle benzeri ziyaretlerimiz olacak. Bayramda 24 saat nöbet tutan personelimiz var. Onlarla konuştuk, dertleştik, bayramlaştık. Bayram dışında da ziyaret etmek lazım ama bayram daha özel oluyor. İnsanlar bekliyor. Bir de şehrin vekili olarak bunu gösterdiğimizde mutlu oluyorlar. Onları mutlu etmek de bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Gürcan, bayram programı kapsamında Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 0-6 yaşlarındaki çocuklarla, Ertuğrulgazi Polis Karakolu'nda görev başında olan polislerle, Şehir Hastanesi'ndeki hastalar, hasta yakınları ve sağlık personeli ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü görevlileriyle ve Maide Bolel Bakım Rehabilitasyon ve Huzur Evi'nin sakinleriyle bir araya gelecek.

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