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Odunpazarı'ndaki bazı evlerin sahipleri Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi

AA

Odunpazarı'ndaki bazı evlerin sahipleri Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde evlerinin yıkılmak istendiğini iddia eden mahalle sakinleri, konutlarının kapılarına yazı asarak Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince Akarbaşı Mahallesi sınırları içindeki Depboy, Yalçın ve Yağcılar sokakları ile Hacı Hafız Çıkmazı arasında kalan ada için "müze ve yeşil alan" yapımını gerekçe göstererek istimlak edilmek istendiğini öne süren vatandaşlar, evlerinin kapılarına yazılar astı.

Ev sahipleri, "Ben 110 yaşındayım, ben kültürel mirasım. Belediyenin beni yıkmasına izin vermeyin. Yıkılıp kopyalanmama, yerime 'boş' alan yapmalarına izin vermeyin. Ben restore edilebilirim, beni yaşatın arkadaşım. Ben yüzyıllarca yaşayabilirim." yazılarıyla belediyeye tepkilerini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden 74 yaşındaki Mevlüt Atar, yaptığı açıklamada, 41 yıldır bölgede ikamet ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin tarihi bölgedeki evlerin tamirine izin vermediğini öne süren Atar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buralar bunun için bu hale geliyor. Belediye, 2003 yılında evlerimizi istimlak etmek için bizimle uğraşmaya başladı. Mahkemeye verdik ve kazandık. Kapımızın önünde mahkeme kuruldu ve bize söz verdiler. Tam istirahat edeceğimiz, huzurumuzun bozulmasını istemeyeceğimiz bir zamanda belediye burayı istimlak etmek istiyor. Niçin istimlak edecek? Yaptıkları şeyler belli. Yaptıklarını görüyoruz. Biz kamulaştırma istemiyoruz. Huzurumuzu bozmasınlar. Yıkılmak istenen adada tarihi binalar da var. Besbelli onları da yıkacaklar. Yazık değil mi bunlara?"

72 yaşındaki Doğan Emeklikol da yıkımdan 25 hanenin etkileneceğini ifade etti.

Uzun yıllardır Akarbaşı Mahallesi'nde ikamet ettiğini anlatan Emeklikol, "Büyükşehir Belediyesi, aldıkları kararla buraları istimlak etmeye kalktı. Çoğu yeri yıktılar, yıkılan yerlerde hiçbir şey yok. Çok kişi bu durumdan mağdur. Bu duruma karşıyım. Ben emekli bir insanım. Oturduğum bina yıkıldığı zaman kiraya çıkmak zorunda kalacağım. Aldığım maaş belli. Bunun altından nasıl kalkacağız? Ne zaman yıkılacağı belli değil. Yıkılmasını istemiyoruz." diye konuştu.

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