Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri bayramlaşma programında buluştu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, bayramların birlikteliğin paylaşıldığını müstesna günler olduğunu belirterek katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Eğitim camiasının yeni nesilleri yetiştirdiğini kaydeden Dönmez, "Çocuklarımızı, yeni nesilleri yetiştirmek üzere sizlere teslim ediyoruz. Hiç şüphesiz sorumluluğu onlara atmak için söylemiyoruz. Bu işin en az 3-4 tane ana faktörü var. Öğretmen, öğrenci, veli ilişkisi var. İdarecilerimizin burada hiç şüphesiz payı büyük. Topyekun bir inanç, amaç doğrultusunda hareket edebilirsek o zaman ülkece hedeflediğimiz muasır medeniyetler seviyesine ulaşabiliriz." diye konuştu.

2023 vizyonu doğrultusunda son özellikle 22 yılda büyük işlerin başarıldığını ifade eden Dönmez, "Eğitimden sağlığa, enerjiden ulaştırmaya, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda eser meydana çıkarttık. Büyük başarılara imza atıldı. Şimdi önümüzde Türkiye'nin yeni bir yüzyılı var. Temelleri geçtiğimiz dönemlerde atılmış oldu. Şimdi bu temellerin üzerine Türkiye Yüzyılı'nı inşallah sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Önümüzde fırsatlar var." dedi.

Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar ise bayramların milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğini ve aile, dost, akraba ilişkilerinin geliştirildiği günler olduğunu belirtti.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da programda bir konuşma yaptı.

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