GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 yolcu yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.

Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü Eskişehir- Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 41 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 14'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 27 kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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