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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı bayramlaştı

AA

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı bayramlaştı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir'deki fabrikasında bulunan Sosyal Tesislerde düzenlenen törene, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır, Gençlik Kolları İl Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak ile partililer katıldı.

İl Başkanı Reyhan, burada yaptığı konuşmada, Müslümanlar için Kurban Bayramı'nın çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'de bir seçimin ardından diğer seçimin başladığını kaydeden Reyhan, "Bizim sloganımız hep şuydu, 'Biz gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışan bir teşkilatız.' İnşallah yeni bir seçimi tamamladık. Tekrar yerel seçimlerde koşturmaya devam edeceğiz. Teşkilatımızda aynı heyecanı, gayreti, samimiyeti yerel seçim çalışmalarında da göreceğimden en ufak bir şüphem yok." ifadesini kullandı.

Programda AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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