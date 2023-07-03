Eskişehir'de hırsızlık için girdikleri apartmanın güvenlik kamerasına zarar veren 4 zanlı aranıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık amacıyla girdikleri apartmanın güvenlik kamerasına zarar verdikleri iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak'taki bir apartmana gelen 4 kadın, bina içerisindeki kapı zillerine basarak dairelerde kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

Bu sırada güvenlik kamerasını fark eden yüzü kapalı bir kadın, kameraya zarar verdi.

Bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine kaçan 4 kadının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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