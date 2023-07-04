Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili tutuklanan 3 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar çocukların halası Deniz T, amcası Sezer T. ile babaanne Cihangir K. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapora göre, hayatını kaybeden Nur Elif T'nin farklı tarihlerde fiziksel istismara maruz kaldığı, çocuğun ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı meydana geldiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, şüphelilerin maktul Nur Elif T. ile mağdurlar Metin ve Yiğit C'nin bakımını üstlendikleri, hatta bakımları nedeniyle sosyal yardım aldıkları, ancak maktul ve mağdurların insani şartlarda yaşamadıkları, dosya arasında bulunan görüntü ve olay yeri inceleme fotoğrafları ve tespitlerinden çatı arasında, soğuk bir ortamda, eşyasız, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıklarının belirlendiği bilgisine yer verildi.

- "Günlerce hatta haftalarca aç bırakılmış"

Çocukların odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından şüphelilerin haberdar oldukları, mağdur çocukların ve maktulün günlerce herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıkları aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Maktulün otopsi tutanaklarında yaşına göre oldukça zayıf olduğu yine mağdur çocukların Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Bölümünden alınan raporda, mağdurların yaşıtlarına göre yeterince beslenmedikleri ve gelişim geriliklerinin olduğu, müşteki ve tanık olan şahısların çocukların bakımıyla ilgilenmedikleri yönünde girişimde bulundukları, ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığı, hatta ceza infaz kurumunda bulunan müştekilerin bulundukları kuruma dilekçeleri ile müracaatta bulunarak, çocuklarının bakımsız olduklarını iddia ettikleri, maktulün günlerce hatta haftalarca aç bırakılarak şüpheliler tarafından ölüme terk edildiği, mağdurların ise yine açlığa ve susuzluğa terk edildikleri buna rağmen şüphelilerin bu duruma aldırış etmeden yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuş iken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri belirlenmiştir."

İddianamede, sanıklar hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, korumaya alınan iki kardeş için "çocuğa karşı eziyet" suçundan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir'de Aralık ayında Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan Nur Elif T. rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, küçük kızın ölümüne ilişkin hala Deniz T. amca Sezer T. ile babaanne Cihangir K. tutuklanmıştı.

Babası G.T. ile annesi S.T. cezaevinde tutuklu bulunan Nur Elif T'nin ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı.

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