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Eskişehir'de erkek arkadaşını öldürdüğü öne sürülen kadına 12 yıl 1 ay hapis

AA

Eskişehir'de erkek arkadaşını öldürdüğü öne sürülen kadına 12 yıl 1 ay hapis

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl çıkan kavgada erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın 12 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Deniz Ö. (44) ve kardeşi Kemal Ö. (36), maktul Murat Dal'ın (40) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Deniz Ö, "Keşke hiç tanışmamış olsaydık. Olayın böyle sonuçlanmasından dolayı çok pişmanım. Beni öldürmeye geldi. Canımı, malımı, ırzımı ve ailemi tehdit eden maktuldür. Ben ölebilirdim. Keşke ben ölseydim de buralarda olmasaydım." dedi.

Sanık Kemal Ö. ise olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Deniz Ö'ye "kasten öldürme" suçundan cezasında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayarak 10 yıl 10 ay, "ruhsatsız silah bulundurma"dan 1 yıl 3 ay hapis verdi. Kemal Ö. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

- Olay

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokağı'ndaki bir evde 17 Eylül 2022'de Deniz Ö. ile Murat Dal ve bu kişinin yanında gelen B.M. (19) arasında kavga çıkmıştı. Silahla vurularak ve bıçak darbesiyle ağır yaralanan Murat Dal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Ö. ile olay sırasında evde bulunan kardeşi Kemal Ö. ve B.M'yi gözaltına almıştı. Deniz Ö. ve Kemal Ö. tutuklanmış, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Davanın iddianamesinde Murat Dal'ın öldürülmesine ilişkin, sanıklar Deniz Ö. ile kardeşi Kemal Ö'nün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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