Eskişehir'de silahlı saldırı sonucu yaralanan iş insanı tedavi altına alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak'taki bir lokantada yemek yiyen iş insanı İsmail I'ya silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Her iki bacağından yaralanan İsmail I, iş yeri sahiplerinin haber verdiği sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iş insanın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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