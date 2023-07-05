Eskişehir'de atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturan zanlı hakkında soruşturma

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu araç sürücüsü hakkında "hayvana eziyet" suçundan soruşturma başlatıldığı ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Araç sürücüsü hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan 4. maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen 'Yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' şeklinde düzenlenen hayvana eziyet suçu kapsamında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, sürücü hakkında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

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