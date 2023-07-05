6. İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası öncesi milli takım seçmeleri yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Brezilya'nın Para de Minas şehrinde 10-25 Temmuz'da düzenlenecek 6. İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla Eskişehir'de milli takım seçmeleri yapıldı.

Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenen seçmelere farklı illerden gelen işitme engelli sporcular katıldı.

Müsabakalar sonucunda kadınlarda Halenur Küçüksevgili ve Tellinur Ataş, erkeklerde Furkan Büyükgöze ile Mahmut Sert, federasyon imkanlarıyla şampiyonaya gitme hakkı elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Badminton Milli Takımı Başantrenörü Cavit Şengün, AA muhabirine, Brezilya'da düzenlenecek şampiyonaya hem sporcu seçmek hem de hazırlanmak için Eskişehir'de bulunduklarını söyledi.

Şengün, seçmelerde "Büyükler takımı" olarak 2'si kadın 2'si erkek 4 kişiden oluşan bir ekibin müsabakalar sonucunda belirlendiğini kaydetti.

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