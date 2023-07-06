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        Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:31
        Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 5 tarihi eser ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştığı iddia edilen A.M'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

        Zanlının kaldığı adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri A.M'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin evindeki aramalarda, Roma dönemine ait 2 bronz heykel ile bronz madalyon, mühür tableti ve vazo ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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