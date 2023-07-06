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        Eskişehir'de atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturan kişi, polise teslim oldu

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:32
        Eskişehir'de atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturan kişi, polise teslim oldu

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturan kişi, polise teslim oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, önceki gün 71 Evler Mahallesi Balsu Bulvarı'nda bir minibüsün arkasına bağladığı atı sıcak havada koşturan Murat Y'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.

        "Hayvana eziyet" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Murat Y, olayın medyada haber olduğunu görmesi üzerine polis merkezine giderek teslim oldu.

        Gözaltına alınan zanlı Kurtuluş Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, Murat Y. adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin sorusuna "Allah görüyor. Hayvana eziyet olur mu hiç? Öbür tarafta nasıl hesabını vereceğiz." cevabını verdi.

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