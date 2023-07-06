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        Eskişehir'de 11 milyon 650 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:55
        Eskişehir'de 11 milyon 650 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 11 milyon 650 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince ortak yürütülen kaçak, sahte tütün ve tütün mamullerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara-Eskişehir kara yolunda seyir halinde olan yabancı plakalı bir tır durduruldu.

        Sürücü K.D'ye ait tırdaki aramada, 11 milyon 650 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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