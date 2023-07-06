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        Eskişehir'de iş yerinde kumar oynayan 33 kişiye para cezası

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:34
        Eskişehir'de iş yerinde kumar oynayan 33 kişiye para cezası

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinde kumar oynayan 33 kişiye 133 bin 815 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

        Harekete geçen ekipler, iş yerinde çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve tabanca ele geçirdi.

        Kumar oynayan 33 kişi hakkında 133 bin 815 lira idari para cezası tutanağı düzenleyen ekipler, iş yerini mühürledi.

        İş yeri sahibi H.B. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

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