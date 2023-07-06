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        Eskişehir'de bir iş insanına yönelik silahlı saldırının şüphelisi 6 kişi ile azmettiricisi yakalandı

        Eskişehir'de bir iş insanına yönelik silahlı saldırının şüphelisi 6 kişi ile azmettiricisi yakalandı.

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 14:57
        Eskişehir'de bir iş insanına yönelik silahlı saldırının şüphelisi 6 kişi ile azmettiricisi yakalandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş insanına yönelik silahlı saldırının şüphelisi 6 kişi ile azmettiricisi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ocak'ta merkez Odunpazarı ilçesindeki Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı'nda iş insanı Tufan C'nin silahla kolundan ve dizinden yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliler Sedat K, Caner M, Şahin T, Murat K, Soner T. ile Serdar D'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılardan Sedat K, Caner M, Şahin T. ile Murat K. tutuklandı. Soner T. ve Serdar D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Şahin K. ise Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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