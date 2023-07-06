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        GÜNCELLEME- Eskişehir'de atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturan kişi, polise teslim oldu

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 17:04
        GÜNCELLEME- Eskişehir'de atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturan kişi, polise teslim oldu

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve bunun üzerine polise teslim olan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, önceki gün 71 Evler Mahallesi Balsu Bulvarı'nda bir minibüsün arkasına bağladığı atı sıcak havada koşturan Murat Y'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.

        "Hayvana eziyet" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Murat Y, olayın medyada haber olduğunu görmesi üzerine polis merkezine giderek teslim oldu.

        Gözaltına alınan zanlı, Kurtuluş Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, Murat Y. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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