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        GÜNCELLEME- Eskişehir'de iş insanına yönelik silahlı saldırının azmettiricisi tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 18:40
        GÜNCELLEME- Eskişehir'de iş insanına yönelik silahlı saldırının azmettiricisi tutuklandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, iş insanı Tufan C'ye yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ocak'ta merkez Odunpazarı ilçesindeki Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı'nda, iş insanı Tufan C'nin silahla kolundan ve dizinden yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheliler Sedat K, Caner M, Şahin T, Murat K, Soner T. ve Serdar D'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılardan Sedat K, Caner M, Şahin T. ile Murat K. tutuklandı. Soner T. ve Serdar D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Şahin K, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin K, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.

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