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        Eskişehir'de bariyere çarptıktan sonra alev alan tır yandı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 23:47
        Eskişehir'de bariyere çarptıktan sonra alev alan tır yandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bariyere çarptıktan sonra alev alan tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kenan Çağlayan idaresindeki 26 ADL 460 plakalı hafriyat tırı, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi çevre yolunda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Bu sırada yakıt deposunun delinmesi sonucu alev alan araçta kısa süreli patlamalar meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında kolundan hafif yaralanan sürücü Kenan Çağlayan, gazetecilere, seyir halindeyken aracın ön lastiğinin patladığını belirterek ardından deponun yanmaya başladığını söyledi.

        Çağlayan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Yangın nedeniyle bir süre kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

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