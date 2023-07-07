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        Eskişehir'de eşini bıçakla öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

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        Giriş: 07.07.2023 - 15:44
        Eskişehir'de eşini bıçakla öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sibel Y. (26), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Sanığın ifadeleri ve geçmişte akıl hastalığına ilişkin evrakı bulunması nedeniyle istenen akıl sağlığına ilişkin adli tıp raporu dava dosyasına girdi. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olması nedeniyle cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi.

        Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, sanık Sibel Y. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Sibel Y, "3 çocuğum var, tahliyemi ve beraatimi talep ederim. Mahkeme tahliye kararı vermeyecekse cezamın ev hapsine çevrilmesini isterim." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

        Eskişehir'de geçen yıl 27 Ekim'de Sultandere Mahallesi Nurullah Ataç Sokak'ta Tahir Y. ile eşi Sibel Y. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sibel Y, eşi Tahir Y'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

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