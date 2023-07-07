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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Aydın'dan belediyeye "alkollü bölge" eleştirisi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 17:27
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Aydın'dan belediyeye "alkollü bölge" eleştirisi

        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, Tepebaşı Belediyesine, tren garı yakınındaki bir alanın alkollü yerler bölgesine dahil edilmesiyle ilgili eleştiride bulundu.

        Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, tren garı yakınındaki bir alanın, alkollü yerler bölgesine dahil edilmesi kararının Tepebaşı Belediyesinde CHP'li meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile alındığını hatırlattı.

        Komisyonlarda defaatle, bu bölgeler alkollü alan olduğu takdirde yol açacağı sıkıntılardan söz ettiklerini ancak CHP'li meclis üyelerinin bu konudaki ısrarlarına devam ettiğini ifade eden Tepebaşı, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz dönemde de Aşağı Söğütönü-Keskin Yolu'nda okul, cami ve trafik sıkışıklığının olduğu bir güzergahta tüm uyarılarımıza ve emniyetin olumsuz raporlarına rağmen, yol boyu alkollü alan ilan edilmişti. Sonrasında ilgili mahkeme tarafından iptal edildi. Eğer iptal edilmeseydi biz şu an Keskin Yolu'ndaki kazaları ve belki de ölümleri konuşuyor olacaktık.

        AK Parti grubu olarak, oy çokluğu ile alınan kararı kabul etmediğimizi, Tepebaşı'nın huzuru için ilgili kararı yasal mercilere taşıyacağımızı ifade etmek istiyorum."

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