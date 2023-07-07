Eskişehir'de tramvaydaki kavga kameraya yansıdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tramvayda iki kişinin birbirine tükürdüğü iddiasıyla başlayan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi Üniversitesi-SSK seferini yapan tramvayda henüz bilinmeyen nedenle bir kadın ve erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Taraftarların birbirine tükürdüğü iddiasıyla başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Diğer yolcuların araya girdiği kavganın ardından kadın yolcu, Çarşı durağında inerek diğer yolculardan şikayetçi olacağını söyledi. Kavgaya karışan erkek yolcu ve başka bir kadın yolcu da Ulus Anıtı Durağı'nda belediye görevlileriyle tramvaydan inerek şikayet için başvuruda bulundu.

Söz konusu kadın yolcunun ise diğer yolculara da küfür ettiği öne sürüldü.

Kavganın yaşandığı anlar ise kamerayla görüntülendi.