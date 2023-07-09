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        Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 15:38
        Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polisin müdahalesinde 18 kişi gözaltına alındı.

        LGBT destekçilerinin düzenlemek istediği yürüyüşe izin verilmemesi üzerine sosyal medyada yapılan toplanma çağrılarının ardından kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğünce geniş güvenlik önlemi alındı.

        İzin verilmemesine rağmen, Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'taki Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapmak isteyen grup üyeleri, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayınca 10'u kadın 18 kişi gözaltına alındı.

        Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine götürüldü.

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