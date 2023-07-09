Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eskişehir'de devrilen meyve yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 19:35
        Eskişehir'de devrilen meyve yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meyve yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

        Ramazan Sağlam idaresindeki 32 KH 099 plakalı meyve yüklü kamyon, Şarhöyük Mahallesi çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, araç içerisinde sıkışan Sağlam, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan kısa süreliğine kapanan Eskişehir-Bursa kara yolu, ulaşıma yeniden açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Eskişehir´de izinsiz LGBTİ eylemine 18 gözaltı
        Eskişehir´de izinsiz LGBTİ eylemine 18 gözaltı
        Eskişehir'de 'Paraşüt Günleri' etkinliği; 60 sporcu atlayış yaptı
        Eskişehir'de 'Paraşüt Günleri' etkinliği; 60 sporcu atlayış yaptı
        Zerin´in pencereden düşerek ölümünde, 'sanık sevgili itti' tespiti
        Zerin´in pencereden düşerek ölümünde, 'sanık sevgili itti' tespiti
        Eş cinayetinden yargılanan kadın için savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
        Eş cinayetinden yargılanan kadın için savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
        Piknikçilerin çıkardığı orman yangını, erken müdahaleyle söndürüldü
        Piknikçilerin çıkardığı orman yangını, erken müdahaleyle söndürüldü
        Eşini bıçakla öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı; ömür boyu hapsi istendi
        Eşini bıçakla öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı; ömür boyu hapsi istendi