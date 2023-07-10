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        Eskişehir'de polis, ağaçların arasında gizlenmiş kesici aletler ile tabanca ele geçirdi

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 10:47
        Eskişehir'de polis, ağaçların arasında gizlenmiş kesici aletler ile tabanca ele geçirdi

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir parkta iki grup arasında yaşanan gerginliğe müdahale eden polis ekipleri, ağaçların arasında gizlenmiş 7 kesici alet ve 1 tabanca ele geçirdi.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir parkta kalabalık grubun toplandığı ihbarı üzerine olay yerine geldi.

        Kavga olayının taraflarının olay yerinden ayrılması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, ağaçların arasına gizlenmiş 18-73 santim uzunluklarında 7 kesici alet ile 1 tabanca ele geçirdi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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