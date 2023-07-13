Eskişehir'de komşusunu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2 yıl önce tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Selami S. (55), maktul Yaşar Güneş'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Selami S. savunmasında, "Yaklaşık 2 yıldır tutukluyum. Cezai ehliyetim olup almadığına ilişkin raporum neredeyse 1 yıldır çıkmadı. Mağdurum, tahliyemi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, Selami S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.
Şirintepe Mahallesi Örme Sokağı'ndaki bir apartmanda, 18 Ağustos 2021'de çıkan kavgada Selami S'nin pompalı tüfekle vurarak yaraladığı komşusu Yaşar Güneş (56) kaldırıldığı hastanede ölmüş, Selami S. ise suç aleti silahla yakalanıp tutuklanmıştı.
Davanın iddianamesinde, sanık Selami S'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.