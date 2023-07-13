Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan gence verilen cezaya itiraz

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl şubat ayında eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Tolgahan Daşkıran'a verilen 5 yıllık hapis cezasına, mahkeme savcısı ve avukatı itiraz etti.

Sanık Daşkıran'ın (19) avukatı Muhammed Serkan İleli, itiraz dilekçesinde olayın meşru müdafaa şartlarına uygun olduğunu belirterek, "Müvekkilim kendisine karşı olmayan olayda gerçekleşen bir saldırıyı ayırmaya çalışmış bu sebeple saldırıyı def etmek amacıyla kendini savunmak zorunda kalmıştır. Somut olayda saldırı var, saldırıya karşı orantılı şekilde savunma var. Neticesinde ise meşru müdafaa söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından beraat talebinde bulunan duruşma savcısı ile sanık Daşkıran'ın avukatı Muhammed Serkan İleli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne 5 yıllık hapis cezasına ilişkin itirazda bulundu.

Mahkeme savcısı, itiraz dilekçesinde Tolga Daşkıran'ın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde beraat etmesi gerektiğini yineleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Dosyadaki olay anına ilişkin görüntüler, şahısların kovalama istikameti ile markete ait kamera görüntüleri ve beyan içerikleri incelendiğinde, sanıkların Abdülkadir'in eşine yönelik eylemini sonlandırmak ve defetmek maksadıyla hareket ettiği zira Abdulkadir Ahmadi'nin almış olduğu darbeler neticesinde eylemine son vererek kaçmaya başladığı ve bilgi sahibi beyanları ve görüntü içeriğine göre markete girdikten kısa bir süre sonra yere yığıldığı, market içerisi ve kaçış güzergahında sanıkların bıçakla yaralama eylemine ilişkin görüntü tespit edilememesi karşısında sanıkların üzerine atılı suçları ‘meşru savunma’ kapsamında işledikleri anlaşılmaktadır. Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın Tolga Daşkıran lehine istinafen kaldırılması arz olunur."

4. Ağır Ceza Mahkemesinde 18 Mayıs'ta görülen duruşmada, sanık Abdulkadir Ahmadi "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis, kızını ve Hüseyin Ş'yi "kasten yaralama" suçundan 6 bin 740 lira adli para cezasına çarptırılmış, mahkeme sanık Tolga Daşkıran'a ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl hapis cezası vermişti.

- Olay

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat'ta Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaralamıştı. Arkadaşı Hüseyin Şahin'in de yaralandığı olayda Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir Ahmadi'yi (63) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.