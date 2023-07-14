Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçunu işledikleri iddia edilen 14 şüpheli Eskişehir, İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüpheliler M.B, A.B, M.A, C.Ö.T, Ş.N.K, R.A.B, R.Ç, H.I.C, U.B, M.S.T, B.Y, Y.A, M.A. ile M.C.T'ye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Soruşturma sürecinde çok sayıda mağdura ulaşılıp ifadesi alınırken, fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere toplam 110 bin lira idari para cezası verildi.

Polis ekipleri operasyon kapsamında fuhşa teşvik ve aracılık işlemlerinde sistem odası olarak kullanıldığı belirlenen bir villada yaptığı aramada çok sayıda bilgisayar ve kullanılmamış sim karta el koydu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.