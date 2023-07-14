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        Türkiye Beyazay Derneği Eskişehir Şube Başkanı Yılmaz Şahin oldu

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 10:43
        Türkiye Beyazay Derneği Eskişehir Şube Başkanı Yılmaz Şahin oldu

        ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Beyaz Ay Derneği Eskişehir Şubesi Başkanlığına Yılmaz Şahin, seçildi.

        Görme, işitme ve konuşma, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı engelli olan tüm bireylere yönelik çalışmalar yapan Türkiye Beyaz Ay Derneği Eskişehir Şubesi'nin olağan genel kurulunda başkanlık görevine Yılmaz Şahin seçildi.

        Şahin, engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek, istihdamı, sosyal hayata uyumunu sağlamak için çalışan derneğin şube başkanlığını sürdürecek.

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