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        AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çağrısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:15
        AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çağrısı

        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, vatandaşları Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğine davet etti.

        Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlara canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'mizin gücünü bir kez daha gösterdik. Hain darbe girişiminin 7'nci yılında tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. 15 Temmuz Cumartesi günü Valilik Meydanı'nda saat 19.00'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde buluşmak üzere."

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