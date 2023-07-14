Eskişehir'de mesai arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de mesai arkadaşını tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zabıta memuru, hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Meriç S, olayda yaralanan zabıta memuru Seyhan Çelik ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Meriç S, "Ben askeriye çıkışlıyım. Uzun süredir psikolojik tedavi görüyorum. Seyhan ile herhangi bir sorunum yok. Olayla ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Olayı sonradan avukat ve polislerden öğrendim. Çok üzgünüm. Neden olduğunu bilmiyorum. Kendisinden özür dilerim. Tahliyemi isterim." dedi.

Zabıta memuru Seyhan Çelik ise sanıkla arasında bir sorun olmadığını belirterek, "Kendisi 10 yıllık mesai arkadaşım. Psikolojik tedavi gördüğünü biliyordum. 12 Şubat günü bana tehdit içerikli mesajlar atmıştı ancak durumunu bildiğimden ciddiye almadım. 2 hafta boyunca birlikte normal bir şekilde çalıştık. Hiçbir sorun yoktu. Olay günü birden arkamdan ateş edildi. Arkamı döndüğümde sanığın elinde silah vardı. Bana ateş etti. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Meriç S. hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, şüpheli Meriç S'nin olay öncesindeki tehdit mesajları ve yanında silahla çalıştığı karakola gelerek mesai arkadaşını arkasından yaralamasının, eylemin tasarlandığını gösterdiği belirtildi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasında 27 Şubat'ta çıkan kavgada zabıta memuru Seyhan Çelik silahla yaralanmış, polis ekiplerince yakalanan Meriç S. tutuklanmıştı.