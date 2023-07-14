Eskişehir Vali Vekili Ant'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Vali Vekili Kubilay Ant, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ant, mesajında, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı 7 yıl önce bir destan yazıldığını ifade etti.

Türkiye'nin bekası, milletin istiklali uğruna canlarını feda eden şehitleri yad eden ve meydanları dolduran tüm vatandaşları selamlayan Ant, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Birlik beraberliği ile bu aziz millet, Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. O karanlık gecede yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. 15 Temmuz şehitleri, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, İstiklal Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Onların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar, istikbalimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir."

Ant, terörle mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamayacağını belirterek, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazileri saygıyla yad ettiğini bildirdi.