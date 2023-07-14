Eskişehir'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de olası orman yangınlarını önlemek amacıyla 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecek.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca alınan Eskişehir'de ormanlık alanlara girişlerin 15 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yasaklanmasına ilişkin karar, Vali Vekili Okan Leblebicier'in imzasıyla yayınlandı.

Hava sıcaklıklarındaki ani artışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği öngörüldüğünden 31 Ekim'e kadar ormanlara giriş yasaklandı.

Resmi mesire yerleri, orman parkları, milli park ve tabiat parkı alanları ile görevliler, arıcılar, çobanlar, av turizmi organizasyonları yasak kapsamı dışında tutuldu. Ormanlık alanlarda sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileri de orman parkları ve izin verilen yerler dışında yapılamayacak.

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararının uygulanmasından orman teşkilatı, bütün kolluk kuvvetleri ve köy muhtarları sorumlu olacak.

Yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacak.